Transfert au PSG : Le coup de théâtre à 65M€ !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, le PSG suit avec attention la situation de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français expire en juin prochain au Bayern Munich. Seulement, une prolongation est en vue pour le défenseur central de 27 ans en Bavière. Les dirigeants allemands se seraient même alignés sur les exigences du joueur pour boucler rapidement le dossier.

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale suivrait notamment la situation de Dayot Upamecano de près. Le contrat de l’international français expire à l’issue de la saison. Seulement, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue au Bayern Munich. Le club bavarois aurait même fait un effort pour clore le dossier rapidement.

Le Bayern Munich a changé d'avis pour la clause libératoire d'Upamecano D’après les informations de Christian Falk, le Bayern Munich aurait revu sa position concernant la clause libératoire de 65M€ qui devait être intégrée au contrat de Dayot Upamecano. Les dirigeants allemands auraient décidé de s’aligner sur les exigences du défenseur central de 27 ans après une longue réflexion. Ladite clause libératoire devrait entrer en vigueur lors de l’été 2027.