Départ du PSG : L'erreur fatale d'un phénomène ?

Au cours des dernières années, le PSG a vu défiler de nombreux cracks dans son centre de formation. Une liste sur laquelle on retrouve Ayman Kari, qui a toutefois décidé aujourd'hui de s'éloigner du monde du football à seulement 21 ans. Mais pourquoi arrêter si tôt ? Visiblement, le prêt de Kari à Lorient pourrait avoir tout déclenché.

Annoncé comme l'un des plus grands cracks au PSG, Ayman Kari a aujourd'hui complètement disparu de la circulation. Le football serait fini pour lui et pour L'Equipe, un ami de Kari explique : « Je ne pense pas qu'il faille trop intellectualiser ou chercher des raisons farfelues. Ce n'est ni l'argent ni un dégoût, c'est une décision personnelle d'un jeune homme qui estime qu'il n'est pas fait pour ce monde professionnel là. C'est une réflexion profonde, qui vient de loin ».

« Être seul, autonome, changer de ville et de vie, ce n'est pas facile pour des gamins » Comme le fait savoir le quotidien sportif, ce serait le prêt à Lorient d'Ayman Kari, en janvier 2023, qui aurait marqué le début de la fin. Etait-ce une erreur de rejoindre les Merlus pour le joueur alors au PSG ? Zoumana Camara, qui a entraîné Kari chez les U19 à Paris a confié : « C'est toujours facile à dire après, mais je me demande à quel point il n'aurait pas fallu qu'il reste un peu plus longtemps à Paris. Être seul, autonome, changer de ville et de vie, ce n'est pas facile pour des gamins. Il y avait chez lui une notion de plaisir de jouer et d'être avec ses potes plus importante qu'avec d'autres ».