OM - 30M€ : Un attaquant bientôt transféré ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les négociations pour sa prolongation de contrat n’ont pas abouti, Robinio Vaz pourrait quitter l’OM cet hiver. En ce sens, un montant de départ d’environ 25-30M€ a été fixé par Marseille et l’AS Rome ferait partie des clubs intéressés. Les Giallorossi auraient même décidé de passer à la vitesse supérieure et de se rapprocher des demandes de leurs homologues marseillais.

Annoncé dans le viseur de clubs anglais et allemands, Robinio Vaz pourrait finalement prendre la direction de l’Italie. N’ayant pas répondu favorablement à la proposition de prolongation de l’OM, l’attaquant âgé de 18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, pourrait partir cet hiver et aurait un prétendant en Serie A.

L’AS Rome accélère pour Vaz En effet, d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’AS Rome serait sur la piste de Robinio Vaz. De nouveaux contacts auraient eu lieu avec l’OM vendredi et d’autres seraient prévus ce samedi. La Louve aurait décidé d’accélérer le processus, motivée par la volonté de Robinio Vaz d’avoir plus de temps de jeu qu’à Marseille, où il a participé à 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, pour 4 buts et 2 passes décisives.