Transfert de folie à l’OM : Le gros coup négocié à l’étranger ?

Alexis Brunet

Robinio Vaz finira-t-il la saison à l’OM ? Alors qu’une prolongation était évoquée pour le jeune attaquant, plusieurs rumeurs font état maintenant d’un possible transfert. Dernier prétendant en date, l’AS Rome qui se verrait bien mettre la main sur le Marseillais pour renforcer son secteur offensif. Pablo Longoria demanderait entre 25 et 30M€ pour laisser partir le crack de 18 ans.

Cet hiver, l’OM souhaite se montrer offensif sur le marché des transferts. Pour le moment aucun joueur n’est arrivé à Marseille, mais le club phocéen aurait un accord avec le milieu d’Angers, Himad Abdelli. Roberto De Zerbi souhaite d’autres renforts, mais il pourrait également perdre certains éléments.

La Roma veut Robinio Vaz ! Dans les prochaines semaines, l’OM pourrait se séparer de Robinio Vaz. L’attaquant n’est plus certain de prolonger à Marseille et une vente pourrait être actée dès cet hiver afin de récolter un gros chèque. D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Roma ferait notamment partie des prétendants pour le jeune Marseillais. La formation italienne aurait toutefois d’autres pistes pour son attaque : Giacomo Raspadori (Atlético Madrid) et Joshua Zirkzee (Manchester United).