Mercato - PSG : Le coup de pression pour le «faire partir plus vite»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club de la capitale par le Qatar. Ça a ainsi marqué le début d’un projet ambitieux et de grands noms ont alors rejoint Paris. Mais des joueurs étaient déjà à Paris et la direction du PSG ne comptait alors pas sur tout le monde. L’un d’entre eux a notamment été poussé vers la sortie.

Suite au rachat du PSG par le Qatar, plusieurs stars ont posé leurs valises dans la capitale française. Dans le même temps, plusieurs joueurs ont été invités à s’en aller, eux qui n’étaient dans les plans pour ce nouveau projet parisien. C’est ce qui est arrivé notamment à Milan Bisevac. En 2012, le Serbe avait quitté le PSG pour rejoindre l’OL.

Mercato - PSG : Il a bouclé son transfert très vite, «j’avais la pression» https://t.co/QfiqTwfVqd — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Ils ont commencé à me mettre la pression pour me faire partir plus vite » Passé du PSG à l’OL, Milan Bisevac était revenu sur son transfert des années plus tard. En 2024, pour L’Equipe, le Serbe avait notamment fait part des pressions de la direction parisienne pour le pousser au départ : « La décision que je n’ai jamais comprise ? Celle de Leonardo de me faire quitter le PSG…. Les Qatariens commençaient à construire quelque chose de bien, avec de grands joueurs. Tu as envie de jouer avec des grands joueurs, tu progresses. Quand Ibra est arrivé, il m’a dit « Tu restes ? », j’ai dit « Oui », mais il faut que la volonté soit des deux côtés… Est-ce qu’ils devaient libérer des places ? Ils ont commencé à me mettre la pression pour me faire partir plus vite… Les relations se sont refroidies… mais pas avec Carlo Ancelotti. Mais si tu veux me mettre la pression, ça ne marche pas ».