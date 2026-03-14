Mercato - PSG : Le coup de pression pour le «faire partir plus vite»

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat du club de la capitale par le Qatar. Ça a ainsi marqué le début d’un projet ambitieux et de grands noms ont alors rejoint Paris. Mais des joueurs étaient déjà à Paris et la direction du PSG ne comptait alors pas sur tout le monde. L’un d’entre eux a notamment été poussé vers la sortie.
Suite au rachat du PSG par le Qatar, plusieurs stars ont posé leurs valises dans la capitale française. Dans le même temps, plusieurs joueurs ont été invités à s’en aller, eux qui n’étaient dans les plans pour ce nouveau projet parisien. C’est ce qui est arrivé notamment à Milan Bisevac. En 2012, le Serbe avait quitté le PSG pour rejoindre l’OL.
« Ils ont commencé à me mettre la pression pour me faire partir plus vite »
Passé du PSG à l’OL, Milan Bisevac était revenu sur son transfert des années plus tard. En 2024, pour L’Equipe, le Serbe avait notamment fait part des pressions de la direction parisienne pour le pousser au départ : « La décision que je n’ai jamais comprise ? Celle de Leonardo de me faire quitter le PSG…. Les Qatariens commençaient à construire quelque chose de bien, avec de grands joueurs. Tu as envie de jouer avec des grands joueurs, tu progresses. Quand Ibra est arrivé, il m’a dit « Tu restes ? », j’ai dit « Oui », mais il faut que la volonté soit des deux côtés… Est-ce qu’ils devaient libérer des places ? Ils ont commencé à me mettre la pression pour me faire partir plus vite… Les relations se sont refroidies… mais pas avec Carlo Ancelotti. Mais si tu veux me mettre la pression, ça ne marche pas ».
« Plus tard, on a trouvé la solution et on s’est quittés bons amis »
Milan Bisevac avait ensuite expliqué : « Dans ma vie, j’ai traversé une pression que vous ne pouvez pas imaginer. En Serbie, j’ai traversé la guerre, j’ai vu les bombes tomber. En foot, j’ai joué à l’Etoile Rouge. Si tu perds un match, c’est chaud. Si tu en perds deux, les supporters sont là. Si tu perds le derby, c’est pire. Alors la pression, pour moi, c’est de la rigolade. Mais Lyon s’est présenté. Il y a eu une discussion dans le bureau de Leonardo avec mon agent Franck Belhassen. Après dix minutes, j’ai dit : « Je ne suis jamais en retard à l’entraînement, je pars ». Plus tard, on a trouvé la solution et on s’est quittés bons amis ».