PSG - Ousmane Dembélé : L’offre à 40M€ qu’il n’a pas pu refuser

Dayot Upamecano au PSG, cela a été l’un des hits de l’automne en marge du mercato. Néanmoins, les retrouvailles entre les deux gamins du club de football d’Evreux ne devraient pas avoir lieu. Pour la simple et bonne raison qu’Ousmane Dembélé témoignerait en coulisses de la juteuse prolongation de contrat à 40M€ de l’international français au Bayern Munich.

Signera, ne signera pas, depuis quelques mois désormais, le feuilleton Dayot Upamecano occupe partiellement l’actualité mercato du PSG. Mais pas seulement. En raison de sa situation contractuelle du moment, uniquement lié au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, l’international français fait des envieux sur le marché des transferts.

Pas de réunion avec Dembélé au PSG ? Outre le PSG, le comité directeur du Real Madrid verrait également d’un très bon œil l’incorporation d’Upamecano à l’effectif de Xabi Alonso. Des retrouvailles avec Kylian Mbappé à la Casa Blanca ou bien avec Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain ? Le10sport.com vous dévoilait début décembre qu’on ne se dirigeait vers aucun de ces deux scénarii.