Transfert à 30M€ : Le miracle grâce à l’OM !

Alexis Brunet

Alors qu’une prolongation de contrat était évoquée dernièrement, Robinio Vaz pourrait finalement être vendu par l’OM. Le club phocéen ne dirait pas non à un chèque compris entre 25 et 30M€ ce qui pourrait aider grandement un autre club français. En effet, en cas de transfert de l’attaquant, le FC Sochaux, en proie à de graves difficultés financières, pourrait recevoir un joli chèque.

Cette saison, Robinio Vaz s’est imposé à l’OM comme une alternative à Pierre-Emerick Aubameyang ou Mason Greenwood. Malgré un temps de jeu réduit, le joueur de 18 ans a réussi à inscrire quatre buts tout en délivrant deux passes décisives lors de la première partie de saison en Ligue 1.

L’OM a envoyé une offre de prolongation à Robinio Vaz Conscient d’avoir en sa possession un probable futur phénomène, l’OM souhaite garder Robinio Vaz. Ce dernier est sous contrat jusqu’en 2028, mais le club phocéen lui a fait une offre de prolongation dernièrement. Un accord entre les deux parties était proche mais l’irruption dans le dossier de certains prétendants anglais a retardé les plans marseillais.