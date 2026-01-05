PSG : C’est la fin pour Achraf Hakimi, la grande annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché à la cheville gauche le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a réussi son pari en revenant à temps pour disputer la CAN. Après son entrée en jeu en phase de poules, le latéral droit a disputé ce dimanche l’intégralité du huitième de finale face à la Tanzanie (1-0), la fin du calvaire pour lui.

Deux mois après son entorse sévère de la cheville gauche lors du match de Ligue des champions face au Bayern Munich, Achraf Hakimi était titulaire pour la première fois ce dimanche avec le Maroc. C’est la fin d’un long calvaire pour le latéral droit du PSG, qui a disputé l’intégralité de la rencontre contre la Tanzanie, avec une passe décisive au compteur. De bon augure pour la suite de la CAN.

« Il a encore des repères à trouver » « Il a grandi pendant le match, il a retrouvé un peu ses repères. Il a encore des repères à trouver avec Brahim et le milieu qui jouera de leur côté, aujourd’hui c’était Bilal [El Khanouss] », a confié Walid Regragui après le match, rapporté par Le Parisien.