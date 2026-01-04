Nouveau projet au PSG : La recrue décisive bouclée par le Qatar !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne légende du PSG, Rai a croisé le chemin de Leonardo, son compatriote brésilien, qui a joué à Paris de 1996 à 1997. Mais après sa carrière, Leonardo a joué un rôle très important dans le développement du club de la capitale au début de l'ère QSI. Rai a tenu à noter le travail incroyable de l'ancien directeur sportif du PSG.

Au début des années 2010, le PSG a pris un autre tournant grâce à l'arrivée du Qatar et parmi les personnes présentes pour porter ce projet, Leonardo était en première ligne au poste de directeur sportif. Rai le connaît bien pour avoir évolué à ses côtés à Paris dans les années 1990 et est revenu sur son travail avec le PSG.

Le PSG métamorphosé grâce à Leonardo ? Avec ce nouveau fonctionnement, le PSG a réussi à gravir les échelons petit à petit pour finir par valider son objectif principal : la Ligue des champions. « Avec Leonardo ? On se parle même si c’est beaucoup moins qu’avant. Il vit en Italie, je voyage tout le temps. Mais le contact est toujours là. Il a été très important pour le PSG, à l’arrivée du Qatar, pour structurer. Rien n’était facile au début. Il répondait à toutes les questions, il incarnait le nouveau projet, il ne s’occupait pas que de l’aspect sportif. Il a tout géré » explique-t-il au Parisien.