Nouveau projet au PSG : La recrue décisive bouclée par le Qatar !

Ancienne légende du PSG, Rai a croisé le chemin de Leonardo, son compatriote brésilien, qui a joué à Paris de 1996 à 1997. Mais après sa carrière, Leonardo a joué un rôle très important dans le développement du club de la capitale au début de l'ère QSI. Rai a tenu à noter le travail incroyable de l'ancien directeur sportif du PSG.
Au début des années 2010, le PSG a pris un autre tournant grâce à l'arrivée du Qatar et parmi les personnes présentes pour porter ce projet, Leonardo était en première ligne au poste de directeur sportif. Rai le connaît bien pour avoir évolué à ses côtés à Paris dans les années 1990 et est revenu sur son travail avec le PSG.
Le PSG métamorphosé grâce à Leonardo ?
Avec ce nouveau fonctionnement, le PSG a réussi à gravir les échelons petit à petit pour finir par valider son objectif principal : la Ligue des champions. « Avec Leonardo ? On se parle même si c’est beaucoup moins qu’avant. Il vit en Italie, je voyage tout le temps. Mais le contact est toujours là. Il a été très important pour le PSG, à l’arrivée du Qatar, pour structurer. Rien n’était facile au début. Il répondait à toutes les questions, il incarnait le nouveau projet, il ne s’occupait pas que de l’aspect sportif. Il a tout géré » explique-t-il au Parisien.
« Grâce à lui, le PSG a gagné du temps »
En tant que directeur sportif de 2011 à 2013, Leonardo fait partie des personnes à l'origine de la réussite du PSG pour Rai. « Il a réussi à convaincre de grands joueurs, pas seulement avec l’argent. Grâce à lui, le PSG a gagné du temps. Je compare toujours avec Manchester City. Les dix premières années du PSG sont beaucoup plus solides que les dix premières de City, qui a mis plus de temps et a dépensé plus. Le succès du PSG doit aux débuts réussis de Leonardo » assure le Brésilien.