Le retour à Paris : L’annonce d’une légende du PSG !

Ancien joueur brésilien, Rai a marqué les esprits en France lors de son aventure au PSG. Après avoir porté les couleurs rouges et bleues de 1993 à 1998, c'est aujourd'hui avec le Paris FC qu'il a créé une nouvelle relation. Ambassadeur du club promu cette année, Rai est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à accepter ce nouveau rôle.
Détenteur de la nationalité française depuis 2016, Rai a un lien spécial avec ce pays et avec Paris, où il a passé beaucoup de temps. Dans les années 2000, il était déjà ambassadeur du PSG. Il occupe désormais ce rôle au Paris FC où il est également l'un des actionnaires. Avant le match entre le PSG et le Paris FC, Rai a pris la parole pour expliquer son attachement au club promu.
Ce dimanche, le PSG affronte le Paris FC, un derby exceptionnel entre deux clubs qui jouent à quelques mètres l'un de l'autre. De son côté, Rai a été convaincu par le projet du Paris FC il y a quelques années. « En France et dans l’histoire, il n’y a pas beaucoup de derbys j’ai l’impression. Pourtant, partout en Europe, cela existe et au Brésil, nous avons plein d’exemples. Dans une grande ville brésilienne, il y a toujours au moins deux clubs. C’est une culture. Je savais que ce derby parisien arriverait un jour. On a souvent parlé d’un deuxième club à Paris » débute-t-il pour Le Parisien.
Rai de retour à Paris
Invité à s'exprimer sur le Paris FC après en être devenu un actionnaire, Rai est aussi une légende du PSG mais il est à fond derrière le projet du deuxième club de la capitale. « Dès que j’ai connu le projet du PFC, j’étais convaincu qu’il monterait en Ligue 1 de façon solide, afin de s’y installer. J’ai vu un projet très bien ficelé qui offrait une alternative à la ville. Il y avait de l’espace pour un autre club à Paris et celui-là est magnifique avec un passé et une belle histoire à raconter dans la capitale. Le destin m’a poussé à revenir à Paris pour vivre ce projet. Voir ce derby est un accomplissement de l’existence de ce deuxième club » assure-t-il.