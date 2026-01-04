Le retour à Paris : L’annonce d’une légende du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur brésilien, Rai a marqué les esprits en France lors de son aventure au PSG. Après avoir porté les couleurs rouges et bleues de 1993 à 1998, c'est aujourd'hui avec le Paris FC qu'il a créé une nouvelle relation. Ambassadeur du club promu cette année, Rai est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à accepter ce nouveau rôle.

Détenteur de la nationalité française depuis 2016, Rai a un lien spécial avec ce pays et avec Paris, où il a passé beaucoup de temps. Dans les années 2000, il était déjà ambassadeur du PSG. Il occupe désormais ce rôle au Paris FC où il est également l'un des actionnaires. Avant le match entre le PSG et le Paris FC, Rai a pris la parole pour expliquer son attachement au club promu.

Ce dimanche, le PSG affronte le Paris FC, un derby exceptionnel entre deux clubs qui jouent à quelques mètres l'un de l'autre. De son côté, Rai a été convaincu par le projet du Paris FC il y a quelques années. « En France et dans l’histoire, il n’y a pas beaucoup de derbys j’ai l’impression. Pourtant, partout en Europe, cela existe et au Brésil, nous avons plein d’exemples. Dans une grande ville brésilienne, il y a toujours au moins deux clubs. C’est une culture. Je savais que ce derby parisien arriverait un jour. On a souvent parlé d’un deuxième club à Paris » débute-t-il pour Le Parisien.