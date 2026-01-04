Une star va faire son retour : La grande nouvelle pour le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour de blessure, Achraf Hakimi dispute actuellement la CAN avec le Maroc, qui accueille la compétition. Le défenseur du PSG a déjà fait son retour face à la Zambie mais il n'était pas titulaire. En huitièmes de finale ce dimanche, Achraf Hakimi sera de retour dans le onze de départ.

Blessé avec le PSG début novembre, Achraf Hakimi a opté pour une convalescence très rapide pour être en mesure de disputer la CAN, compétition très importante pour lui. Le défenseur de 27 ans est engagé avec son pays et la victoire finale est clairement dans le viseur. Face à la Tanzanie ce dimanche, le Maroc pourra compter sur son capitaine.

Achraf Hakimi de retour dans le onze de départ D'après les informations du journaliste Hanif Ben Barkane sur X, Achraf Hakimi sera aligné pour débuter ce huitième de finale face à la Tanzanie en défense aux côtés de Nayef Aguerd notamment. Le sélectionneur Walid Regragui a fini par faire son choix concernant le joueur du PSG.