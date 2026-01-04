Une star va faire son retour : La grande nouvelle pour le PSG !

De retour de blessure, Achraf Hakimi dispute actuellement la CAN avec le Maroc, qui accueille la compétition. Le défenseur du PSG a déjà fait son retour face à la Zambie mais il n'était pas titulaire. En huitièmes de finale ce dimanche, Achraf Hakimi sera de retour dans le onze de départ.
Blessé avec le PSG début novembre, Achraf Hakimi a opté pour une convalescence très rapide pour être en mesure de disputer la CAN, compétition très importante pour lui. Le défenseur de 27 ans est engagé avec son pays et la victoire finale est clairement dans le viseur. Face à la Tanzanie ce dimanche, le Maroc pourra compter sur son capitaine.
Achraf Hakimi de retour dans le onze de départ
D'après les informations du journaliste Hanif Ben Barkane sur X, Achraf Hakimi sera aligné pour débuter ce huitième de finale face à la Tanzanie en défense aux côtés de Nayef Aguerd notamment. Le sélectionneur Walid Regragui a fini par faire son choix concernant le joueur du PSG.
Hakimi préservé, il est de retour
Absent lors des deux premiers matches, Achraf Hakimi est entré en jeu face à la Zambie et semble maintenant opérationnel pour disputer la suite de la compétition. C'est aussi une très bonne nouvelle pour le PSG qui pourra donc récupérer assez vite son joueur en vue de la deuxième partie de la saison.