Le «meilleur du monde» au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG a appris une heureuse nouvelle pendant la CAN. Gravement touché à la cheville depuis début novembre, Achraf Hakimi a pu faire son retour avec le Maroc. Le club de la capitale va donc récupérer un renfort de poids une fois la compétition terminée. Il faut dire que le joueur de 27 ans est considéré comme l’un des meilleurs à son poste, et la tendance semble se confirmer.

La CAN a permis au PSG d’apprendre une grande nouvelle. En novembre dernier, Achraf Hakimi s’était gravement blessé à la cheville. Le latéral droit marocain a été indisponible pendant près de deux mois. Et le joueur de 27 ans a finalement fait son retour le 29 décembre contre la Zambie. Pour Luis Enrique, c’est un renfort de poids qui va arriver dans quelques jours.

Hakimi fait l'unanimité au PSG Comme le rapporte SPORT, Achraf Hakimi est considéré comme le « meilleur du monde » à son poste. Le remplacer n’était alors pas une mince affaire, même si Warren Zaïre-Emery a parfaitement répondu aux attentes placées en lui. L’international marocain devrait récupérer sa place au PSG une fois la compétition terminée.