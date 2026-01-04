PSG - Un phénomène quitte Paris : Une légende valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, Ibrahim Mbaye décidait de changer de nationalité sportive afin de rejoindre le Sénégal. Le jeune ailier du PSG a donc été convoqué pour disputer la CAN où il brille dans son rôle de joker. Buteur contre le Soudan en huitième de finale, Mbaye est d'ailleurs adoubé par la légende locale Sadio Mané.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération et déjà très utilisé au PSG, Ibrahim Mbaye a finalement décidé de ne pas représenter la France pour sa carrière internationale. Avant ses 18 ans, le jeune ailier parisien a opté pour le Sénégal en novembre dernier et dispute actuellement sa première compétition international puisqu'il a été retenu pour la CAN.

Déjà un record pour Mbaye Et après trois entrée en jeu très remarquées lors de la phase de poule, Ibrahim Mbaye a confirmé sa grande forme face au Soudan, encore une fois en sortie de banc. Le joueur formé au PSG a même inscrit son premier but de la compétition afin d'acter la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la CAN (3-1). Un but qui lui permet de battre un record et de devenir à 17 ans et 344 jours le plus jeune buteur de la compétition au XXIe siècle.