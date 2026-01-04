Le PSG va signer un coup historique, c'est imminent !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG va recevoir le Paris FC au Parc des Princes. Alors que Jean Bouin n'est qu'à 44 mètres de l'enceinte du club rouge et bleu, ce derby aura une saveur particulière. En effet, le PSG et le PFC ont les stades les plus rapprochés en Europe.

Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, le PSG de Luis Enrique va recevoir le Paris FC au Parc des Princes ce dimanche soir. Voisins franciliens des Rouge et bleu, les hommes de Stéphane Gilli n'auront pas beaucoup de chemin à faire pour disputer ce derby.

Le PSG et le PFC vont faire tomber un record Le Parc des Princes et le stade Jean Bouin sont espacés de seulement 44 mètres. Ce qui est une première en Europe. Si certains clubs se partagent la même enceinte - à l'instar de l'AC Milan et de l'Inter à San Siro / Giuseppe Meazza - les stades du PSG et du Paris FC sont les plus proches en termes de distance.