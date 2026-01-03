PSG - OM : La réponse cash de Luis Enrique à De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la 17e journée de Ligue 1 qui se joue ce week-end, le PSG et l’OM se retrouveront au Koweït jeudi prochain, où se jouera le Trophée des champions. Roberto De Zerbi s’est opposé à la délocalisation de cette rencontre, estimant qu’elle devrait se jouer en France. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique quant à lui n’en pense « rien ».

Présent en conférence de presse vendredi à deux jours de la réception du FC Nantes, Roberto De Zerbi a pris position concernant la délocalisation du Trophée des champions. Jeudi prochain, l’OM et le PSG iront au Koweït pour disputer une rencontre qui devrait se jouer en France, selon le technicien italien.

De Zerbi « contre » la délocalisation du Trophée des champions « Mon avis reste le même, c'est le mien et ça ne veut pas dire que ce soit le plus juste : la Supercoupe de France, ou la Supercoupe d'Italie, doit se jouer dans le pays en question, devant les supporters des clubs. Mais j'irai au Koweït car c'est mon travail et on est fiers de disputer ce match. Ce n'est pas un problème par rapport au Koweït qui va nous accueillir de la meilleure façon, mais je suis contre cette idée », a déclaré Roberto De Zerbi.