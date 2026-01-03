Un nouveau crack au PSG : C’est la guerre en coulisses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 17 ans, Ibrahim Mbaye a fait le choix de jouer pour le Sénégal plutôt que la France. Et le crack du PSG semble avoir eu raison, lui qui crève actuellement l’écran à la CAN. Des performances qui ne passent clairement pas inaperçues et c’est ainsi qu’en coulisses, les sponsors s’arracheraient la signature de Mbaye. Une bataille très disputée.

Depuis le début de la CAN, Ibrahim Mbaye ne cesse d’impressionner avec le Sénégal. A seulement 17 ans, l’ailier du PSG brille avec sa sélection. Les éloges pleuvent sur Mbaye, à qui on promet donc un avenir plus que radieux. Forcément, face à un tel talent, les sponsors ne veulent pas le laisser passer. Nike, Adidas… La guerre serait déclarée pour le Parisien.

Les sponsors s’arrachent Mbaye ! Comme expliqué par le journaliste Achille Ash, on assisterait actuellement à une bataille enragée entre différents sponsors pour obtenir la signature d’Ibrahim Mbaye. Qui sera l’équipementier du joueur du PSG et du Sénégal ? « Nike, Adidas, Puma, Skechers se battent tous pour obtenir la signature du nouveau phénomène parisien. Les négociations se poursuivent et le dénouement semble être proche », a-t-il expliqué.