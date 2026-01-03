Le PSG annonce une grosse surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’année 2025 aura été réellement exceptionnelle pour le PSG. Vainqueur de nombreux trophées et notamment de la Ligue des Champions, le club parisien va retrouver le Parc des Princes ce dimanche soir à l’occasion de la réception du Paris FC. Les Rouge et Bleu ont d’ailleurs prévu une belle surprise à l’issue de la rencontre.

Le PSG est de retour. Au sortir d’une année 2025 totalement historique, le club parisien va entamer 2026 avec un beau rendez-vous à domicile. Ce dimanche soir (20h45), le club de la capitale accueille son voisin le Paris FC au Parc des Princes en Ligue 1.

Le PSG de retour à domicile ce dimanche Une rencontre importante pour les hommes de Luis Enrique, qui ont eu l’occasion de se reposer durant les fêtes de fin d’année. Forcément, pour ce premier rendez-vous de l’année au Parc des Princes, le PSG espère dominer son adversaire du soir, et ainsi offrir une belle fête à ses supporters.