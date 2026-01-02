Clash dans le vestiaire : La grande décision du PSG pour le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si les absences sur blessure ont été nombreuses en ce début de saison, obligeant parfois Luis Enrique à bricoler, le PSG ne prévoit pas de renfort durant le mois de janvier. La direction parisienne veut notamment préserver la bonne ambiance qui règne au sein du groupe.

Comme indiqué par le10sport.com il y a quelques semaines, le mois de janvier s’annonce très calme dans la capitale. Le Parisien confirme qu’il ne devrait pas y avoir d’arrivée, sauf en cas de blessure importante ou de demande de transfert d'un joueur. La raison est simple, Luis Enrique et Luis Campos sont satisfaits de l’effectif actuel.

Une bonne ambiance dans le vestiaire que le PSG veut préserver Le Parisien précise que le PSG a conscience d’avoir un vestiaire uni et ne souhaite pas en bouleverser les codes et les rites en cours de saison. Le recrutement d’un élément extérieur, susceptible de semer le trouble dans le groupe s’il ne joue pas lors des grands rendez-vous, est ainsi écarté.