L’OM a tranché : Deux phénomènes bientôt transférés ?

Alors que l’OM place de grands espoirs en eux, Robinio Vaz et Darryl Bakola pourraient tous les deux s’en aller cet hiver. Le club veut les prolonger et leur a fait une proposition, à laquelle ils n’ont pas répondu favorablement. Si la situation reste la même, Marseille pourrait décider de s’en séparer et espère récupérer jusqu’à 50M€ au total.
Depuis le début de la saison, Tadjidine Mmadi, Robinio Vaz et Darryl Bakola ont régulièrement été utilisés par Roberto De Zerbi et l’OM veut les prolonger. En ce sens, une prolongation de deux ans a été proposée au premier, alors que pour les deux autres, l’avenir pourrait s’écrire loin de Marseille.
L’OM met la pression sur Vaz et Bakola
Si l’OM a toujours l’ambition de les voir prolonger, ce n’est pas la direction que semblent prendre les négociations actuellement. Comme indiqué par RMC Sport, Darryl Bakola et Robinio Vaz ont eux aussi reçu une proposition de la part du club dernièrement, à laquelle ils n’ont pas répondu favorablement.
50M€ récupérés par l’OM ?
L’OM attend une réponse rapidement, autrement, un départ au cours du mois de janvier n’est pas à exclure. En ce sens, le prix de Robinio Vaz a été fixé entre 25 et 30M€. Pour ce qui est de Darryl Bakola, Marseille atend entre 15 et 20M€.