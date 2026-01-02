L’OM a tranché : Deux phénomènes bientôt transférés ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM place de grands espoirs en eux, Robinio Vaz et Darryl Bakola pourraient tous les deux s’en aller cet hiver. Le club veut les prolonger et leur a fait une proposition, à laquelle ils n’ont pas répondu favorablement. Si la situation reste la même, Marseille pourrait décider de s’en séparer et espère récupérer jusqu’à 50M€ au total.

Depuis le début de la saison, Tadjidine Mmadi, Robinio Vaz et Darryl Bakola ont régulièrement été utilisés par Roberto De Zerbi et l’OM veut les prolonger. En ce sens, une prolongation de deux ans a été proposée au premier, alors que pour les deux autres, l’avenir pourrait s’écrire loin de Marseille.

L’OM met la pression sur Vaz et Bakola Si l’OM a toujours l’ambition de les voir prolonger, ce n’est pas la direction que semblent prendre les négociations actuellement. Comme indiqué par RMC Sport, Darryl Bakola et Robinio Vaz ont eux aussi reçu une proposition de la part du club dernièrement, à laquelle ils n’ont pas répondu favorablement.