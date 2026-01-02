Signature à l’OM : Le craquage d’un joueur du Maroc !

Avant de rejoindre le centre de formation de l’AS Monaco, qu’il a quitté l’été dernier pour s’engager avec le Bayer Leberkusen, Eliesse Ben Seghir aurait pu prendre la direction de l’OM. Encore aujourd’hui, l’international marocain, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations, ne sait pas expliquer ce qui a compromis sa signature, lui qui a avoué avoir pleuré en apprenant qu’il n’irait pas à Marseille.
À l’instar de son frère Salim, Eliesse Ben Seghir aurait lui aussi pu faire ses débuts en professionnel sous les couleurs de l’OM. L’international marocain (18 sélections) a finalement rejoint le centre de formation de l’AS Monaco à l'âge de 15 ans, mais était tout proche de s’engager avec Marseille.
Ben Seghir et sa signature avortée à l’OM
« Franchement, même aujourd'hui je ne saurais même pas l'expliquer », a répondu Eliesse Ben Seghir à Afrikick, quand il lui a été demandé pourquoi sa signature à l’OM ne s’était pas faite. L’ailier âgé de 20 ans, transféré au Bayer Leverkusen contre 32M€ l’été dernier, a été très touché par cet échec.
« J'ai pleuré quand on m'a dit que je n'allais pas à l'OM »
« J'ai pleuré quand on m'a dit que je n'allais pas à l'OM. J'ai aussi fait le choix pour ma famille, car ma famille a voulu choisir la sécurité avant tout et pensait que Marseille n'était pas le meilleur endroit pour moi pour évoluer. J'étais encore jeune, j'ai écouté ma famille. Mais j'ai pleuré », a ajouté Eliesse Ben Seghir.