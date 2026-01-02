Signature à l’OM : Le craquage d’un joueur du Maroc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de rejoindre le centre de formation de l’AS Monaco, qu’il a quitté l’été dernier pour s’engager avec le Bayer Leberkusen, Eliesse Ben Seghir aurait pu prendre la direction de l’OM. Encore aujourd’hui, l’international marocain, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations, ne sait pas expliquer ce qui a compromis sa signature, lui qui a avoué avoir pleuré en apprenant qu’il n’irait pas à Marseille.

À l’instar de son frère Salim, Eliesse Ben Seghir aurait lui aussi pu faire ses débuts en professionnel sous les couleurs de l’OM. L’international marocain (18 sélections) a finalement rejoint le centre de formation de l’AS Monaco à l'âge de 15 ans, mais était tout proche de s’engager avec Marseille.

Ben Seghir et sa signature avortée à l’OM « Franchement, même aujourd'hui je ne saurais même pas l'expliquer », a répondu Eliesse Ben Seghir à Afrikick, quand il lui a été demandé pourquoi sa signature à l’OM ne s’était pas faite. L’ailier âgé de 20 ans, transféré au Bayer Leverkusen contre 32M€ l’été dernier, a été très touché par cet échec.