Le PSG en danger : La surprise que personne n’a vu venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à son succès sur la pelouse du TFC (3-0) vendredi soir, le RC Lens est officiellement champion d’automne, avec quatre points d’avance sur le PSG qui jouera ce dimanche. Les surprenants Sang et Or maintiennent la pression sur le champion d’Europe en titre, rarement privé de ce rang symbolique à la mi-saison.

Après sa victoire à Toulouse (3-0), en ouverture de la 17e journée qui marque officiellement la fin de la phase aller de Ligue 1, le RC Lens est assuré d'être champion d’automne, avec quatre points d’avance sur le PSG qui affrontera le Paris FC dimanche soir au Parc des Princes.

Un autre champion d’automne que le PSG, c’est rare depuis 2011 Depuis l’arrivée du Qatar au PSG en 2011, seules trois autres équipes avaient réalisé une telle performance : l’OM en 2014/15, l’OGC Nice en 2016/17 et l’OL en 2020/21, avant le RC Lens cette saison. Une surprise puisque l’on n’attendait pas les Sang et Or à ce niveau.