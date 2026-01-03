Le PSG en danger : La surprise que personne n’a vu venir !

Grâce à son succès sur la pelouse du TFC (3-0) vendredi soir, le RC Lens est officiellement champion d’automne, avec quatre points d’avance sur le PSG qui jouera ce dimanche. Les surprenants Sang et Or maintiennent la pression sur le champion d’Europe en titre, rarement privé de ce rang symbolique à la mi-saison.
Après sa victoire à Toulouse (3-0), en ouverture de la 17e journée qui marque officiellement la fin de la phase aller de Ligue 1, le RC Lens est assuré d'être champion d’automne, avec quatre points d’avance sur le PSG qui affrontera le Paris FC dimanche soir au Parc des Princes.
Un autre champion d’automne que le PSG, c’est rare depuis 2011
Depuis l’arrivée du Qatar au PSG en 2011, seules trois autres équipes avaient réalisé une telle performance : l’OM en 2014/15, l’OGC Nice en 2016/17 et l’OL en 2020/21, avant le RC Lens cette saison. Une surprise puisque l’on n’attendait pas les Sang et Or à ce niveau.
« On ne pourra pas le leur enlever »
Interrogé après la victoire contre le TFC, Pierre Sage a évoqué ce rang symbolique de champion d’automne : « Une belle récompense pour les joueurs, même si c’est un titre honorifique, mais en tout cas, on ne pourra pas le leur enlever. Sachant que ça a été remis en cause sur nos trois dernières journées, il aurait suffi qu’on soit accrochés une fois et ça n’aurait pas été le cas, ça prouve bien que le chemin compte et les performances comptent. Maintenant on a aussi à cœur d’atteindre un total de 52 points le plus rapidement possible pour envisager des choses très positives sur notre fin de saison. C’est aussi ça qui nous motive. »