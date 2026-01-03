Lucas Chevalier : Le PSG annonce un coup du sort !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été en provenance du LOSC contre 40M€, Lucas Chevalier a connu des débuts compliqués au PSG. S’il va pouvoir récupérer sa place de titulaire grâce à la blessure de Matvey Safonov, le Français va devoir prouver qu’il est au niveau. En interne, le club parisien évoque-là une opportunité intéressante.

Au PSG, un changement étonnant a eu lieu au cours des dernières semaines. Touché à la cheville, Lucas Chevalier a cédé sa place de titulaire dans les buts à Matvey Safonov. Alors qu’il n’avait pas disputé la moindre minute cette saison, le Russe s’est montré à son avantage.

Chevalier de retour dans les buts Face à Flamengo le 17 décembre dernier en finale de la Coupe Intercontinentale, Safonov a réalisé une superbe prestation. De quoi relancer les débats autour du numéro un dans les buts du PSG. Cependant, le Russe a été touché par une fracture de la main gauche durant la rencontre, et d’après l’Equipe, ne sera de retour que d’ici cinq à six semaines.