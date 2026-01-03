Lucas Chevalier : Le PSG annonce un coup du sort !

Arrivé cet été en provenance du LOSC contre 40M€, Lucas Chevalier a connu des débuts compliqués au PSG. S’il va pouvoir récupérer sa place de titulaire grâce à la blessure de Matvey Safonov, le Français va devoir prouver qu’il est au niveau. En interne, le club parisien évoque-là une opportunité intéressante.
Au PSG, un changement étonnant a eu lieu au cours des dernières semaines. Touché à la cheville, Lucas Chevalier a cédé sa place de titulaire dans les buts à Matvey Safonov. Alors qu’il n’avait pas disputé la moindre minute cette saison, le Russe s’est montré à son avantage.
Chevalier de retour dans les buts
Face à Flamengo le 17 décembre dernier en finale de la Coupe Intercontinentale, Safonov a réalisé une superbe prestation. De quoi relancer les débats autour du numéro un dans les buts du PSG. Cependant, le Russe a été touché par une fracture de la main gauche durant la rencontre, et d’après l’Equipe, ne sera de retour que d’ici cinq à six semaines.
Le PSG réagit
Cela va donc laisser le champ libre à Lucas Chevalier, qui va néanmoins devoir proposer des prestations solides. Au PSG, on dédramatise ce coup du sort : « C'est la vie d'un club. Quand l'un s'est blessé l'autre en a profité. Là, c'est l'opportunité inverse », confie ainsi le club parisien auprès du quotidien.