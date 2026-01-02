PSG : Le coup de pression surprise à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG accueille le Paris FC au Parc des Princes. Un premier derby parisien depuis de très nombreuses années, qui semble d’ores et déjà promis aux joueurs de Luis Enrique tant l’écart de statut entre les deux clubs est immense. Néanmoins, l’entraîneur du club de l’est parisien Stéphane Gili ne compte pas se laisser intimider par les champions d’Europe.

Un duel 100 % parisien. Le PSG accueille le Paris FC au Parc des Princes ce dimanche soir pour la première de l’année. Une rencontre importante pour les hommes de Luis Enrique, qui sont actuellement derrière le RC Lens au classement. Pour cette rencontre qui sonne comme un déplacement à domicile pour l’équipe de Stéphane Gilli (le Paris FC évolue à Jean-Bouin cette saison), du spectacle est attendu.

« On sait que le PSG est la meilleure équipe d’Europe » Stéphane Gilli lui, ne veut pas se laisser abattre avant d’affronter le PSG. « L’équipe sera différente mais pas amoindrie. Ce n’est pas un casse-tête, mais il faut réfléchir pour trouver la meilleure formule pour aller affronter cette équipe du PSG. On a travaillé des choses et on va essayer d’aligner l’équipe la plus compétitive possible. On sait que le PSG est la meilleure équipe d’Europe et certainement du monde avec un coach qui a bâti un gros collectif depuis deux ans et demi », a d’abord confié l’entraîneur en conférence de presse avant de poursuivre.