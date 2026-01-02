Transferts - Un buteur au PSG : La décision est prise !

S’il ne s’est jamais vraiment imposé depuis son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne à l’été 2023, Gonçalo Ramos ne devrait pas quitter le PSG cet hiver. Peu souvent titulaire, l’attaquant âgé de 24 ans est tout de même le meilleur buteur du club de la capitale cette saison et Luis Enrique compte sur lui.
L’hiver devrait être assez calme au PSG, même si la direction parisienne explore deux pistes au Portugal, menant à Anisio Cabral (17 ans, Benfica Lisbonne) et Alberto Costa (22 ans, FC Porto). Dans le sens inverse, Gonçalo Ramos pourrait être frustré par son statut, mais la tendance n’est pas à un départ.
Pas de départ en vue pour Ramos
Comme indiqué par RMC Sport, Luis Enrique le considère comme un joueur important, bien que l’international portugais (22 sélections, 10 buts) soit rarement titulaire. Ce qui n’a pas empêché Gonçalo Ramos d’inscrire 9 buts toutes compétitions confondues cette saison, le plus haut total pour un joueur du PSG à l’heure actuelle.
« Il a les qualités pour devenir le meilleur attaquant du monde »
« Il a les qualités pour devenir le meilleur attaquant du monde », a récemment confié Jorge Mendes, agent de l’attaquant du PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. « En termes de productivité, compte tenu du temps de jeu et des buts marqués, c'est le meilleur attaquant d'Europe et il peut jouer dans n'importe quelle équipe du monde. »