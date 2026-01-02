Transferts - Un buteur au PSG : La décision est prise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il ne s’est jamais vraiment imposé depuis son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne à l’été 2023, Gonçalo Ramos ne devrait pas quitter le PSG cet hiver. Peu souvent titulaire, l’attaquant âgé de 24 ans est tout de même le meilleur buteur du club de la capitale cette saison et Luis Enrique compte sur lui.

L’hiver devrait être assez calme au PSG, même si la direction parisienne explore deux pistes au Portugal, menant à Anisio Cabral (17 ans, Benfica Lisbonne) et Alberto Costa (22 ans, FC Porto). Dans le sens inverse, Gonçalo Ramos pourrait être frustré par son statut, mais la tendance n’est pas à un départ.

Pas de départ en vue pour Ramos Comme indiqué par RMC Sport, Luis Enrique le considère comme un joueur important, bien que l’international portugais (22 sélections, 10 buts) soit rarement titulaire. Ce qui n’a pas empêché Gonçalo Ramos d’inscrire 9 buts toutes compétitions confondues cette saison, le plus haut total pour un joueur du PSG à l’heure actuelle.