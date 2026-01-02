Mercato – PSG : Les deux prochains transferts déjà annoncés ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de renforcer son effectif, le PSG explorerait deux pistes au Portugal, où il est déjà allé chercher Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves et Gonçalo Ramos. Le club de la capitale serait intéressé par Anisio Cabral, jeune attaquant du Benfica Lisbone, ainsi que par Alberto Costa, latéral droit du FC Porto.

Après Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves et Gonçalo Ramos, le nombre de joueurs portugais pourrait bientôt augmenter au sein de l’effectif du PSG. Car, d’après les informations de L’Équipe, la direction parisienne explorerait actuellement deux pistes menant au Portugal.

Le PSG s’intéresse à un attaquant de 17 ans En effet, le PSG serait intéressé par Anisio Cabral. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant du Benfica Lisbonne fêtera ses 18 ans le 15 février prochain. Toujours au Portugal, le club de la capitale s’intéresserait également à Alberto Costa, recruté par le FC Porto l’été dernier.