Un joueur du PSG est «totalement rincé», et c’est très inquiétant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, le PSG peine à retrouver le niveau qui lui a permis de remporter la Ligue des champions. Il faut dire que les Parisiens enchaînent les matches à un rythme très important depuis plus d'un an et demi. Et un joueur semble particulièrement touché.

La saison dernière, le PSG a réalisé une performance exceptionnelle en remportant six trophées, dont la Ligue des champions. Cependant, les Parisiens en paient le prix fort désormais puisque l'absence de préparation physique se fait clairement ressentir dans les prestations actuelles du PSG. Certains joueurs sont très affaiblis physiquement, c'est notamment le cas de Vitinha que Pierre Ménès présente comme «totalement rincé», et compte tenu de l'importance du Portugais dans le jeu de Luis Enrique, c'est très inquiétant.

Pierre Ménès s'inquiète pour Vitinha « Il est totalement rincé. Cela s'est plus vu sur le plan défensif, où il a manqué de tranchant. Il a plusieurs occasions de mettre des bons ballons ou de tenter des frappes et rien n'est précis. C'est normal, il joue tout le temps et il n'a quasiment jamais coupé depuis la saison dernière », assure-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre en s’inquiétant clairement pour la fin de la saison du PSG.