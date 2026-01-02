Rupture à l’OM : La décision radicale signée De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme Pablo Longoria l’a annoncé en conférence de presse, l’OM doit d’abord alléger sa masse salariale avant de penser à recruter cet hiver. En ce sens, il y a quatre joueurs, sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas, qui sont candidats à un départ : Ruben Blanco, Ulisses Garcia, Neal Maupay et Pol Lirola.

Au moment de faire le bilan de la première partie de saison en conférence de presse le 18 décembre dernier, Pablo Longoria a donné la tendance en ce qui concerne le mercato hivernal. Si l’OM envisage la possibilité de se renforcer en recrutant un numéro 10 et une doublure à Mason Greenwood, il doit d’abord y avoir des départs.

Gomes et Egan-Riley déjà vers la sortie ? Comme indiqué par RMC Sport, on peut penser à Angel Gomes (25 ans) et CJ Egan-Riley (22 ans), arrivés seulement l’été dernier et qui ont déçu pour le moment. Les situations de Robinio Vaz (18 ans) et Darryl Bakola (18 ans) sont également à éclaircir. L’OM aimerait les prolonger, mais pourrait décider de s’en séparer s’ils ne signent pas rapidement.