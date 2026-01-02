Trois nouveaux cracks au PSG : L’énorme coup de Luis Campos !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Vitinha ou encore Joao Neves, Luis Campos cible de nouvelles pépites portugaises en vue du prochain mercato estival. Selon L’Équipe et Le Parisien, le dirigeant du PSG lorgnerait l’attaquant Anisio Cabral (17 ans) et le milieu Rafael Quintas (17 ans), deux pépites de Benfica, mais également le latéral droit du FC Porto Alberto Costa (22 ans).

Bis repetita pour le PSG ? L’hiver dernier, le club de la capitale avait frappé un grand coup en s’attachant les services de Khvicha Kvaratskhelia, un renfort déterminant pour le sacre en Ligue des champions. Mais en ce mois de janvier 2026, la direction parisienne ne compte pas réaliser d’opération similaire. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le mercato hivernal s’annonce très calme du côté du PSG.

De nouvelles pépites portugaises visées Une tendance confirmée par Le Parisien, affirmant néanmoins que Luis Campos se projette et pense à la suite. Le sacre du Portugal au Mondial U17 n’a pas échappé au dirigeant du PSG, qui cible deux profils en particulier en vue du prochain mercato estival.