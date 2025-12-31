50M€ : Jackpot pour l’OM sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au cours du mois de janvier, un départ de Robinio Vaz et de Darryl Bakola n’est pas à exclure à l’OM. Le club leur a fait à tous les deux une offre de prolongation, à laquelle ils n’ont pas répondu. Si la situation n’évolue pas positivement, Marseille cherchera à s’en séparer et pourrait récupérer jusqu’à 50M€.

Et si l’OM voyait deux de ses plus grands talents s’en aller cet hiver ? Cela semble être la tendance actuellement en ce qui concerne Robinio Vaz et Darryl Bakola. Deux joueurs âgés de 18 ans, que Roberto De Zerbi a régulièrement utilisés depuis le début de la saison et que Marseille a l’intention de prolonger.

Vaz et Bakola, avenir incertain à l’OM Seul problème, les négociations ne vont pas dans le bon sens. Robinio Vaz et Darryl Bakola ont tous les deux reçu une offre de prolongation de contrat récemment, à laquelle ils n’ont pas répondu favorablement pour le moment, comme indiqué par RMC Sport. Si l’OM veut les prolonger, il n’a pas l’intention de faire des folies pour y parvenir et pourrait décider de s’en séparer lors du prochain mercato hivernal si la situation reste la même.