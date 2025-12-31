50M€ : Jackpot pour l’OM sur le mercato ?

Au cours du mois de janvier, un départ de Robinio Vaz et de Darryl Bakola n’est pas à exclure à l’OM. Le club leur a fait à tous les deux une offre de prolongation, à laquelle ils n’ont pas répondu. Si la situation n’évolue pas positivement, Marseille cherchera à s’en séparer et pourrait récupérer jusqu’à 50M€.
Et si l’OM voyait deux de ses plus grands talents s’en aller cet hiver ? Cela semble être la tendance actuellement en ce qui concerne Robinio Vaz et Darryl Bakola. Deux joueurs âgés de 18 ans, que Roberto De Zerbi a régulièrement utilisés depuis le début de la saison et que Marseille a l’intention de prolonger.
Vaz et Bakola, avenir incertain à l’OM
Seul problème, les négociations ne vont pas dans le bon sens. Robinio Vaz et Darryl Bakola ont tous les deux reçu une offre de prolongation de contrat récemment, à laquelle ils n’ont pas répondu favorablement pour le moment, comme indiqué par RMC Sport. Si l’OM veut les prolonger, il n’a pas l’intention de faire des folies pour y parvenir et pourrait décider de s’en séparer lors du prochain mercato hivernal si la situation reste la même.
50M€ récupérés avec Vaz et Bakola ?
En ce sens, Marseille a déjà une idée du montant qu’il espère récupérer avec les ventes de Robinio Vaz et Darryl Bakola. Pour le premier, l’OM attend entre 25 et 30M€, tandis que pour le second, son prix aurait été fixé entre 15 et 20M€. Selon Le Phocéen, Brentford était justement prêt à mettre 25M€ afin de recruter Vaz.