10M€ : L’OL boucle le transfert parfait à Liverpool !

L’été dernier, Tyler Morton décidait de quitter Liverpool pour s’engager avec l’OL, dans le cadre d’un transfert estimé à 10M€. Un choix difficile pour le milieu de terrain âgé de 23 ans, qui se sentait prêt à jouer pour les Reds, mais à Lyon, il a trouvé un environnement qui lui convient et un entraîneur dont le style de jeu est parfait pour lui.
Dans un entretien accordé au Daily Mail, Tyler Morton est revenu sur son départ de Liverpool l’été dernier. Après avoir remporté le titre de champion d’Angleterre avec les Reds, le milieu de terrain âgé de 23 ans a pris la direction de l’OL, même si, dans un premier temps, il se voyait plutôt rester.
« Ça a été difficile quand j’ai réalisé que je voulais et devais partir »
« L’année dernière a été incroyable. En tant que fan de Liverpool et supporter des Reds depuis mon enfance, si j’avais su quand j’étais plus jeune que je ferais partie d’une équipe qui allait remporter la Premier League, je n’aurais pas hésité une seconde. C’était incroyable. Mais c’était aussi très frustrant, évidemment. Ça a été difficile quand j’ai réalisé que je voulais et devais partir. Je me sentais vraiment prêt à jouer pour Liverpool. Mais il y a différents entraîneurs, différents styles. C’est lui (Arne Slot) qui décide… », a expliqué Tyler Morton.
« Le football pratiqué par Paulo Fonseca est parfait pour moi »
Toutefois, l’Anglais se sent aujourd’hui très bien à l’OL : « Maintenant, à Lyon, je suis heureux. C’est un endroit charmant où vivre et jouer au football. Cette saison, c’est incroyable de jouer devant ces supporters, car ils sont tellement passionnés. C’est un club énorme avec beaucoup d’histoire. Je ne pouvais pas dire "non". C’est un endroit agréable et chaleureux où ma famille peut se sentir chez elle. Le football pratiqué par Paulo Fonseca est parfait pour moi. Il répondait à beaucoup de mes critères. C’était une décision importante pour moi de quitter ma maison et ce que je connais le mieux, mais je suis prêt. »