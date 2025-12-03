Mercato : Un transfert à 30M€ déjà programmé à l’OL ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté l’été dernier en provenance de Liverpool dans le cadre d’un transfert de 15M€ bonus compris, Tyler Morton pourrait déjà retourner en Angleterre la saison prochaine. Plusieurs clubs de Premier League seraient sur la piste du milieu de terrain âgé de 23 ans et l’OL pourrait récupérer plus du double que ce qu’il a dépensé avec sa vente.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en provenance de Liverpool au mois d’août, Tyler Morton pourrait rapidement avoir l’opportunité de retourner en Premier League. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’OL, le milieu de terrain âgé de 23 ans aurait de nombreux prétendants outre-Manche.

La Premier League suit de près Morton Le journaliste de Canal+ Salim Baungally indiquait récemment que plusieurs clubs de Premier League observaient les performances de Tyler Morton avec l’OL. Selon TEAMtalk, il s’agirait de Crystal Palace, Nottingham Forest et Brighton, tandis que Newcastle, Tottenham et Everton seraient également attentifs à son évolution.