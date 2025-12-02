OL - Transfert à Barcelone : Le coup de théâtre à 30M€ ?

Et si Malick Fofana quittait l’OL pour rejoindre le FC Barcelone ? Estimé à 55M€ par le club rhodanien, l’international belge a récemment été annoncé dans le viseur de la formation blaugrana. Mais le Barça doit encore trancher pour l’avenir de Marcus Rashford. Et malgré ses plutôt bonnes prestations, l’attaquant anglais ne ferait pas l’unanimité en Catalogne.
Après avoir renfloué ses caisses avec les transferts de Rayan Cherki, Georges Mikautadze et Lucas Perri, l’OL pourrait récupérer un gros chèque avec Malick Fofana. Le club rhodanien aurait en effet fixé son prix à 55M€ pour l’international belge, qui attiserait les convoitises sur le mercato. L’ailier de 20 ans aurait notamment tapé dans l’oeil du FC Barcelone.
Malick Fofana est dans le viseur du FC Barcelone
La formation blaugrana chercherait en effet un joueur capable de servir de doublure à Raphinha. Plusieurs pistes ont ainsi été explorées, dont celle menant à Malick Fofana. Mais avant de se lancer dans la course pour le joueur de l’OL, le Barça doit trancher pour l’avenir de Marcus Rashford. L’option d’achat de incluse dans le prêt de l’attaquant de Manchester United est fixée à 30M€. Et l’Anglais ne ferait pas vraiment l’unanimité en Catalogne malgré ses plutôt bonnes prestations.
Retournement de situation à venir pour Marcus Rashford ?
« La décision concernant la continuité ou non de Rashford n'a pas encore été prise. Il y a des voix pour et contre (son maintien). Certains ne veulent pas qu'il reste car Rashford n'est pas un joueur qui presse et, en plus, son salaire est très élevé » a expliqué le journaliste Alfredo Martínez pour SPORT. Un retournement de situation dans le dossier Marcus Rashford pourrait à coup sûr faire les affaires de l’OL, qui pourrait ainsi vendre Malick Fofana au FC Barcelone. Affaire à suivre...