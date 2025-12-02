OL - Transfert à Barcelone : Le coup de théâtre à 30M€ ?

Pierrick Levallet

Et si Malick Fofana quittait l’OL pour rejoindre le FC Barcelone ? Estimé à 55M€ par le club rhodanien, l’international belge a récemment été annoncé dans le viseur de la formation blaugrana. Mais le Barça doit encore trancher pour l’avenir de Marcus Rashford. Et malgré ses plutôt bonnes prestations, l’attaquant anglais ne ferait pas l’unanimité en Catalogne.

Après avoir renfloué ses caisses avec les transferts de Rayan Cherki, Georges Mikautadze et Lucas Perri, l’OL pourrait récupérer un gros chèque avec Malick Fofana. Le club rhodanien aurait en effet fixé son prix à 55M€ pour l’international belge, qui attiserait les convoitises sur le mercato. L’ailier de 20 ans aurait notamment tapé dans l’oeil du FC Barcelone.

Malick Fofana est dans le viseur du FC Barcelone La formation blaugrana chercherait en effet un joueur capable de servir de doublure à Raphinha. Plusieurs pistes ont ainsi été explorées, dont celle menant à Malick Fofana. Mais avant de se lancer dans la course pour le joueur de l’OL, le Barça doit trancher pour l’avenir de Marcus Rashford. L’option d’achat de incluse dans le prêt de l’attaquant de Manchester United est fixée à 30M€. Et l’Anglais ne ferait pas vraiment l’unanimité en Catalogne malgré ses plutôt bonnes prestations.