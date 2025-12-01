9M€ : Transfert bouclé à l’OL !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti l’été dernier, Saël Kumbedi ne reviendra pas à l’OL. Prêté à Wolfsburg, le latéral droit âgé de 20 ans restera en Bundesliga après la levée de son option d’achat, que le club allemand pouvait activer si certaines conditions étaient atteintes, ce qui est désormais le cas. Une opération qui devrait rapporter 9M€ bonus compris à Lyon.

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Havre, Saël Kumbedi a quitté l’OL l’été dernier, après trois saisons et 62 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour cinq passes décisives. Prêté avec option d’achat à Wolfsburg, le latéral droit âgé de 20 ans semble parti pour rester en Allemagne.

9M€ au total pour le prêt avec option d’achat de Kumbedi Au moment de son départ, l’OL avait communiqué les détails de cet accord : « L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg jusqu’à la fin de la saison, moyennant une indemnité d’1 M€ assortie d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. »