L’OM boucle un gros transfert : Le fiasco annoncé à l’étranger

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est séparé de Luis Henrique, parti à l’Inter Milan pour 23 millions d’euros. Depuis, l’attaquant brésilien a bien du mal à s’adapter à ce nouvel environnement et enchaîne les prestations décevantes. La presse italienne ne l’épargne pas, en témoigne la dernière sortie de la Gazzetta dello Sport.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Luis Henrique, dont l’aventure à l’Inter Milan semble déjà arriver à son terme. Parti de l’OM durant l’été pour 23 millions d’euros, le Brésilien ne convainc pas en Italie et pourrait être poussé vers la sortie dès cet hiver. En attendant, ses prestations restent décevantes, y compris lorsque son équipe l’emporte.

« Peut-être qu’il n’arriverait même pas à dribbler un éléphant sous anesthésie » Après la victoire de l’Inter sur la pelouse de Pise (2-0), Luis Henrique a tout juste obtenu la moyenne dans la Gazzetta dello Sport, pas tendre à l’égard de l’ancien attaquant de l’OM. « Il continue de tergiverser, zéro dribble. Il ne passe pas son vis-à-vis, peut-être qu’il n’arriverait même pas à dribbler un éléphant sous anesthésie. Il a peur de rater », peut-on lire dans le quotidien transalpin au lendemain du match.