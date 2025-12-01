Mercato : Un joueur quitte l’OM, c’est la délivrance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Membre important de l’effectif de l’OM entre 2022 et 2024, Chancel Mbemba avait été mis à l’écart de l’équipe première durant une saison entière. Désormais au LOSC, le défenseur de 31 ans revit comme il a eu l’occasion de l’expliquer dans un entretien accordé au Canal Football Club.

Le bras de fer entre l’OM et Chancel Mbemba n’est pas encore terminé puisque ce dernier a décidé de porter plainte contre son ancien club, ainsi que le président Pablo Longoria, pour harcèlement moral et pressions à la suite de sa mise à l’écart durant l'ensemble de la saison 2024-2025. Interrogé par Canal +, Chancel Mbemba est revenu sur les mois difficiles passés en marge du groupe professionnel.

« J’ai subi une année de torture dans la presse » « Quand je ne jouais pas en club (à l'OM), ce sont les dirigeants qui m'ont dit : "tu ne joues pas". Ce n'est pas ma décision. Le moment que j'ai passé à Marseille était très très très difficile, sur tous les plans, mais j'ai gardé la tête haute. Je n'ai pas triché, j'ai respecté tout le monde : Marseille, le club, l'institution, les dirigeants, a confié l’ancien joueur de l’OM, au micro de Canal +. Je n'ai manqué de respect à personne. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Mon avocat sait, mais moi (ce qui m'intéresse), c'est le foot. Moi, j'ai subi une année de torture dans la presse. C'était de la torture morale, mais je ne sais pas (pourquoi) ».