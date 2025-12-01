OM : Clash sur le mercato, l'annonce retentissante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Laissé libre par l’OM en mai dernier, Chancel Mbemba a fini par s’engager en faveur du LOSSC. Mais ce dimanche, le défenseur congolais a révélé qu’il aurait pu atterrir à Lille un an plus tôt. Seulement, Pablo Longoria, président du club phocéen, lui aurait refusé cette porte de sortie selon lui.

L’histoire aurait dû mieux se terminer. Patron de la défense de l’OM, Chancel Mbemba a vu son passage à Marseille se détériorer durant l’été 2024. Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui, et l’international Congolais (RDC) sera mis au placard pendant de nombreux mois.

Un transfert avorté au LOSC Finalement laissé libre à l’issue de son contrat par l’OM en mai dernier, Chancel Mbemba est resté en Ligue 1 en s’engageant en faveur du LOSC. Au cours d’un entretien accordé à Canal + ce dimanche, le défenseur central de 31 ans a avoué qu’il aurait pu signer à Lille dès l’été 2024, mais que Pablo Longoria s’est alors interposé.