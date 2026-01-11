Julian Alaphilippe : Le coup de gueule sur son gros salaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cycliste professionnel, Julian Alaphilippe jouit d’une cote de popularité exceptionnelle. Une célébrité qui s’accompagne toutefois de certains aspects négatifs. En effet, on parle beaucoup des à côté pour le compagnon de Marion Rousse à l’instar notamment de son salaire. Alors qu’un montant de 2M€ par an avait été évoqué, Alaphilippe a souhaité s’exprimer sur le sujet.

Aujourd’hui, financièrement, Julian Alaphilippe n’est clairement pas à plaindre. Ayant rejoint la formation Tudor en 2025, le double champion du monde toucherait l’un des plus gros salaires du peloton. Il serait en tout cas le coureur français le mieux payé actuellement. En effet, comme ça a pu être révélé dans la presse au cours des dernières semaines, le compagnon de Marion Rousse émargerait à 2M€ par an. Interrogé ce dimanche par le JDD sur ce chiffre, Alaphilippe a quelque peu haussé le ton.

« C’est chiant et on s’en fout » « Que ce soit ce sujet là ou un autre, ce qui me gêne, c’est que je suis quekqu’un de tellement que je comprends mal que mes faits et gestes puissent être répétés, amplifiés, déformés. Quand on dit : « Tiens, on l’a vu là en vacances, il a mangé dans tel restaurant. Il s’est fait plaisir, il a acheté une voiture. Il gagne tant », c’est chiant et on s’en fout », a balancé dans un premier temps Julian Alaphilippe.