Cyclisme : « Pour gagner Milan San Remo, Tadej a besoin de... », les vérités de Mathieu Van der Poel !

Alexandre Higounet

C'est ce samedi sur les routes de Milan San Remo que va se tenir la première manche d'un duel crucial pour Tadej Pogacar face à Mathieu Van der Poel. De l'issue de celui-ci tient probablement la capacité ou non du Slovène à lever les bras sur les deux Monuments qu'il rêve par-dessus tout de gagner, ceux qui manquent encore à son palmarès, à savoir Milan San Remo et Paris-Roubaix. Interrogé sur le rendez-vous de samedi, Mathieu Van der Poel a en tout cas ciblé ce qui pourrait être une clé décisive pour le champion slovène...

Samedi s'annonce comme un premier rendez-vous crucial pour Tadej Pogacar, lui qui s'est fixé comme grand objectif de remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, de loin les plus difficiles à gagner pour lui. D'autant qu'il trouve sur sa route un champion hors du commun sur le terrain des classiques, Mathieu Van der Poel, qui l'a pour l'instant toujours dominé. Le duel entre les deux hommes s'annoncent encore une fois épique sur les routes de la Cipressa et du Poggio.

« Samedi prochain, je dois faire un peu la même chose que l'an dernier, avec quelques ajustements » Interrogé par le média VTM, Mathieu Van der Poel se dit en tout cas prêt physiquement, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je pense être en pleine forme. Je suis satisfait de ma préparation. Samedi prochain, je dois faire un peu la même chose que l'an dernier, avec quelques ajustements. Ça devrait bien se passer. Je suis très satisfait de mes performances cette semaine sur Tirreno. Je me sentais bien en montée également. Dimanche, sans trop forcer, j'ai pu suivre le groupe de tête pendant une bonne partie de la course. Suis-je au sommet de ma forme ? C'est toujours une question difficile. Je pense simplement être à un bon niveau, mais dire que je suis au sommet de ma forme… Je ne sais pas. Mais j'en suis certainement satisfait ».