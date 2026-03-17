Cyclisme : Seixas doit-il faire le Tour ? Il répond sans détour !

Depuis plusieurs semaines, le débat agite le monde du cyclisme : Paul Seixas, qui a démontré en ce début de saison qu'il s'était grandement rapproché du niveau de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, doit-il dès cette année se mesurer à eux sur le Tour de France ? Officiellement, l'équipe Décathlon-CMA CGM tranchera le débat fin avril, même si tout porte à croire que la tendance est favorable. Interrogé sur le sujet par cyclismactu.net, l'ancien coureur Jérôme Coppel a lui livré une réponse claire et nette.

« Je pense qu'il sera au Tour de France »

A l'occasion d'un entretien accordé à cyclismactu.net, Jérôme Coppel, l'ancien coureur devenu consultant, a été interrogé sur le sujet, et lui ne tergiverse pas, livrant une réponse claire et nette : « Paul Seixas, je ne le connais pas personnellement, mais je le suis depuis longtemps parce que j’entraîne un jeune coureur qui a à peu près le même âge que lui. Je l’ai donc vu depuis les catégories minimes et cadets, et il dominait déjà. On pouvait imaginer qu’en sautant une catégorie, en passant directement de junior à WorldTour, il aurait besoin d’un temps d’adaptation. Pas du tout. Et c’est aussi pour ça que c’est un coureur hors normes. Pour la participation au Tour de France, moi j’ai mon avis. Depuis le Tour de France l’an dernier, je dis qu’il devrait le faire cette année. L’équipe Decathlon CMA CGM a construit son projet autour de lui et ne cache pas son ambition de le voir gagner le Tour entre 2028 et 2030. Je pense qu’il devrait aller au Tour parce que le Giro ou la Vuelta, ce n’est pas le Tour de France. Ça reste trois semaines, mais on n’a pas la même pression : les médias, le public, le bruit toute la journée, la logistique… Rien que pour apprendre à gérer tout ça, il faut le faire. Et je pense que c’est la seule année où il n’aura pas trop de pression, parce que ce sera son premier Tour. S’il se rate, ce n’est pas grave, il est là pour découvrir. À l’inverse, j’entends ceux qui disent qu’il devrait aller à la Vuelta, où il y aurait peut-être moins de concurrence et où il pourrait déjà faire podium. C’est possible. Mais s’il n’y arrive pas, il aura aussi beaucoup de critiques. Alors qu’au Tour de France, il n’a rien à perdre et tout à gagner. Même sans grand classement général, il peut gagner une étape. Le programme de l’équipe laisse la porte ouverte aux deux options, mais dans ses dernières déclarations Paul dit qu’il aimerait faire le Tour et préparer les championnats du monde via les courses canadiennes. Si c’est le cas, il ne pourra pas faire la Vuelta. Je n’ai aucune info, mais je pense qu’il sera au Tour de France. Et même là, il pourrait encore nous surprendre ».