Cyclisme : Pogacar parti pour reproduire la même erreur sur Milan San Remo ?

Alexandre Higounet

Ce samedi, Tadej Pogacar vivra son premier grand rendez-vous de l'année avec une nouvelle tentative de conquête de Milan San Remo, qui lui résiste toujours. Pour gagner, le champion slovène affronte toujours la même problématique : parvenir à sortir de sa roue Mathieu Van der Poel, plus rapide que lui au sprint, dans la Cipressa ou le Poggio. Mais est-ce la bonne façon de voir les choses ?

A quelques jours du départ de Milan San Remo, son premier grand rendez-vous de l'année, lui qui s'est fixé comme grand objectif de remporter les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès, Milan San Remo et Paris-Roubaix, Tadej Pogacar aborde la course avec la même problématique que l'an dernier : comment sortir Mathieu Van der Poel de sa roue dans la Cipressa ou le Poggio, sachant que le Hollandais est plus rapide que lui au sprint. L'an dernier, malgré un rythme d'enfer menée dans les deux ascensions, il n'y était pas parvenu.

« J’ai beaucoup reconnu le Poggio... » Cette année, Pogacar semble parti avec les mêmes intentions, le leader ayant de son propre aveu particulièrement reconnu la montée du Poggio, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J’ai beaucoup reconnu le Poggio, et c’est une ascension que je connais très bien. Je pense que cette course me convient bien, mais aussi à beaucoup d’autres coureurs de haut niveau. Je vois cela comme un beau défi. L’équipe a été exceptionnelle aux Strade Bianche, et si nous parvenons à réitérer cette performance, tout est possible ». Quelques jours après avoir publié sur Strava son temps d'ascension de la Cipressa lors d'une sortie d'entraînement, battant de six secondes son record datant de Milan San Remo l'an dernier, ces mots tendent à confirmer que le Slovène emploiera la même stratégie que l'an dernier : faire monter la Cipressa à 150% par son équipe pour épailler tout le monde et entamer Mathieu Van der Poel pour ensuite le sortir en montant le Poggio à bloc.