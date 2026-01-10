Marion Rousse décide d’arrêter : L’immense sacrifice pour son couple

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui en couple avec Julian Alaphilippe, Marion Rousse a partagé durant plusieurs années la vie de Tony Gallopin, une histoire qui a débuté en 2008 lorsque la directrice du Tour de France Femmes était encore cycliste professionnelle. Sept ans plus tard, elle avait décidé de mettre un terme à sa carrière, notamment par amour.

Ancienne championne de France cycliste, Marion Rousse a rapidement mis un terme à sa carrière de sportive, décidant de se reconvertir définitivement dans les médias à 24 ans à peine. Passée par Eurosport, l’actuelle directrice du Tour de France Femmes officie sur France Télévisions depuis 2017, une décision importante dans sa vie prise notamment par amour.

Une reconversion comme consultante pour l’argent, mais pas seulement En 2016, Marion Rousse avait justifié sa décision de se lancer dans les médias, une reconversion prématurée qui n’était pas forcément préparée. « J'ai décidé d'arrêter, car si j'étais pro, je n'étais pas rémunérée, avait-elle expliqué auprès de La Dernière Heure. J’ai couru dans des grandes équipes, dont Lotto-Soudal, formation dont je garde un excellent souvenir. J'ai disputé les plus grandes courses, je pense avoir fait le tour de la question. Et puis, après avoir été intégrée à l'équipe des Rois de la Pédale (émission sur Eurosport, ndlr) suite à un passage dans cette émission après mon titre de championne de France, mes activités de consultante ont pris de plus en plus d'ampleur. Quand j'étais cycliste, je ne pensais pas du tout à me reconvertir dans le monde des médias. Mais cela a été une belle découverte et cela me plaît énormément : je gagne ma vie désormais en parlant de ma passion ! »