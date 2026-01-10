Marion Rousse décide d’arrêter : L’immense sacrifice pour son couple

Aujourd’hui en couple avec Julian Alaphilippe, Marion Rousse a partagé durant plusieurs années la vie de Tony Gallopin, une histoire qui a débuté en 2008 lorsque la directrice du Tour de France Femmes était encore cycliste professionnelle. Sept ans plus tard, elle avait décidé de mettre un terme à sa carrière, notamment par amour.
Ancienne championne de France cycliste, Marion Rousse a rapidement mis un terme à sa carrière de sportive, décidant de se reconvertir définitivement dans les médias à 24 ans à peine. Passée par Eurosport, l’actuelle directrice du Tour de France Femmes officie sur France Télévisions depuis 2017, une décision importante dans sa vie prise notamment par amour.
Une reconversion comme consultante pour l’argent, mais pas seulement
En 2016, Marion Rousse avait justifié sa décision de se lancer dans les médias, une reconversion prématurée qui n’était pas forcément préparée. « J'ai décidé d'arrêter, car si j'étais pro, je n'étais pas rémunérée, avait-elle expliqué auprès de La Dernière Heure. J’ai couru dans des grandes équipes, dont Lotto-Soudal, formation dont je garde un excellent souvenir. J'ai disputé les plus grandes courses, je pense avoir fait le tour de la question. Et puis, après avoir été intégrée à l'équipe des Rois de la Pédale (émission sur Eurosport, ndlr) suite à un passage dans cette émission après mon titre de championne de France, mes activités de consultante ont pris de plus en plus d'ampleur. Quand j'étais cycliste, je ne pensais pas du tout à me reconvertir dans le monde des médias. Mais cela a été une belle découverte et cela me plaît énormément : je gagne ma vie désormais en parlant de ma passion ! »
« Parfois, on pouvait rester deux mois sans se voir »
Mais si Marion Rousse a mis un terme à sa carrière de sportive très tôt, c’était également pour renforcer sa relation de couple avec Tony Gallopin, son conjoint de l’époque. « On a décidé de se poser, avait confié celle qui partage désormais sa vie avec Julian Alaphilippe. Un couple de sportifs de haut niveau, ce n'est pas toujours facile… À la fin, quand j'étais consultante et cycliste pro chez Lotto-Soudal, je n'avais pas cinq minutes à moi. Je me levais super tôt pour pouvoir aller m'entraîner. J'étais donc tout le temps fatiguée et je ne faisais finalement pas bien mes deux activités. Et puis, avec nos programmes de courses différents, parfois, on pouvait rester deux mois sans se voir. Sauf quand on se croisait dans les aéroports… On ne regrette pas de l'avoir fait. Nous avons toute la vie pour être ensemble. Mais je ne regrette pas non plus d'avoir arrêté. Même si je continue à rouler : le sport fait partie de moi ! Je vais rouler avec Tony, ou je fais du jogging. » Tony Gallopin et Marion Rousse avaient fini par divorcer en 2019.