Cyclisme : Pogacar peut-il

Alexandre Higounet

Ce samedi, Tadej Pogacar repart au combat face à Mathieu Van der Poel pour tenter d'arracher la victoire sur Milan San Remo, celle qu'il rêve d'obtenir depuis plusieurs années. Mais le Slovène est toujours confronté à la même problématique, sans a priori chercher à en sortir : pourra-t-il sortir le Hollandais de sa roue dans la Cipressa ou le Poggio ? Johan Bruyneel, l'ancien directeur sportifde Lance Armstrong, a répondu à la question.

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Intertitre 2 Texte du paragraphe 2