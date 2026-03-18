«Je n’en veux pas dans mon équipe» : Le PSG intéressé par un joueur que Bertrand Latour ne recruterait jamais

Le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques mois, mais les pistes fusent déjà du côté du Paris Saint-Germain, qui a montré avoir besoin de se renforcer à plusieurs postes. Pas tous les noms évoqués ne semblent pourtant séduire et il y en a un en particulier qui fait bondir Bertrand Latour, journaliste sur Canal+.
L’été dernier, Luis Enrique et Luis Campos ont décidé de modifier que très peu l’effectif en place. Un choix compréhensible, mais qui a montré ses limites cette saison, avec un PSG très loin du niveau qui lui avait permis de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Et ils sont nombreux à réclamer du changement, surtout au milieu de terrain.
« Moi j’y tiens et je ne suis pas le seul »
Plusieurs noms sont sortis, notamment celui d’Enzo Fernandez, qui a affronté le PSG ce mardi en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais Bertrand Latour n’est pas vraiment fan de l’international argentin de Chelsea. « On se rend compte que ce n’est pas le seul Argentin qui a eu des problèmes ou des propos entre la perception qui est la leur dans leur pays et ce qui est la nôtre en France, un pays où il y a de la mixité. Moi j’y tiens et je ne suis pas le seul » a expliqué le journaliste de Canal+, faisant référence à la polémique qui avait concerné plusieurs joueurs de l’Argentine après la dernière Coupe du monde.
« Il peut mettre 8 reprises de volée à chaque match, je n’en veux pas »
« Je trouve qu’Enzo Fernandez, ça raconte bien les bons côtés du football et les mauvais. Le joueur, c’est un très bon côté et ce n’est pas uniquement un joueur brillant, c’est aussi un joueur dans l’agressivité qui a d’autres aspects qui peut te faire gagner. Et l’aspect négatif c’est toute l’hypocrisie du football » a poursuivi Bertrand Latour. « Tout le monde s’est levé il y a quelques semaines quand Vinicius a été insulté par des propos racistes face à Benfica en disant que ce mec ne doit plus jouer sur un terrain de football, Enzo Fernandez ce n'est pas la même chose mais ce n’est pas très loin. Sauf qu’Enzo Fernandez est très bon, Chelsea est très content de l'avoir, peut-être même que d’autres clubs vont le recruter en sachant ça. Moi, comme dirigeant, si je suis à la tête d’un club de football, je me dis qu’il peut mettre 8 reprises de volée à chaque match, je n’en veux pas. Il a beau être très fort, je n’en veux pas dans mon équipe ».