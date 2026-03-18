«Je n’en veux pas dans mon équipe» : Le PSG intéressé par un joueur que Bertrand Latour ne recruterait jamais

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques mois, mais les pistes fusent déjà du côté du Paris Saint-Germain, qui a montré avoir besoin de se renforcer à plusieurs postes. Pas tous les noms évoqués ne semblent pourtant séduire et il y en a un en particulier qui fait bondir Bertrand Latour, journaliste sur Canal+.

L’été dernier, Luis Enrique et Luis Campos ont décidé de modifier que très peu l’effectif en place. Un choix compréhensible, mais qui a montré ses limites cette saison, avec un PSG très loin du niveau qui lui avait permis de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Et ils sont nombreux à réclamer du changement, surtout au milieu de terrain.

Ce joueur du PSG a «des attitudes nonchalantes» et ça «peut agacer» ! https://t.co/M4MeRlks68 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Moi j’y tiens et je ne suis pas le seul » Plusieurs noms sont sortis, notamment celui d’Enzo Fernandez, qui a affronté le PSG ce mardi en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais Bertrand Latour n’est pas vraiment fan de l’international argentin de Chelsea. « On se rend compte que ce n’est pas le seul Argentin qui a eu des problèmes ou des propos entre la perception qui est la leur dans leur pays et ce qui est la nôtre en France, un pays où il y a de la mixité. Moi j’y tiens et je ne suis pas le seul » a expliqué le journaliste de Canal+, faisant référence à la polémique qui avait concerné plusieurs joueurs de l’Argentine après la dernière Coupe du monde.