Exploit historique pour le PSG : Luis Enrique avait tout préparé dès le début de saison ?

Le Paris Saint-Germain a toujours été l’un des grands acteurs du marché des transferts, avec des sommes folles dépensées chaque année. Mais tout a changé depuis l’arrivée de Luis Enrique, qui a décidé de radicalement changer de politique en bouclant beaucoup moins de recrues et en resserrant son groupe.
Ce nouveau PSG a de quoi séduire. S’il a souvent défrayé la chronique avec les histoires autour de ses stars comme Neymar et Kylian Mbappé, le club parisien fait désormais figure d’exemple en Europe. Et c’est surtout le cas sur le terrain, avec Luis Enrique qui a réussi à mettre en place un dispositif terriblement efficace, basé sur un sacrifice collectif constant.
Le plan de Luis Enrique
Pour cela, il semble notamment s’être privé d’immenses stars comme Neymar, Lionel Messi, mais également Marco Verratti, qui se sont tous vu montrer la porte de sortie. Kylian Mbappé a résisté une saison de plus, mais il ne semblait clairement pas coller avec la vision de football de Luis Enrique. D’ailleurs, c’est bel et bien sans lui que le PSG a pu lancer son véritable projet, en raflant au passage la première Ligue des Champions de son histoire. Il n’a d’ailleurs jamais changé de cap, opérant également une énorme rotation en Ligue 1, qui lui a toutefois valu quelques critiques.
« Il a géré son groupe pour la Ligue des Champions »
Le travail de Luis Enrique est depuis unanimement salué et pour certains, son objectif était depuis le début cette Ligue des Champions, avec d’ailleurs un possible doublé cette saison pour le PSG. « Luis Enrique a géré son groupe cette saison pour la Ligue des Champions et rééditer ce qu'ils ont fait la saison dernière » a analysé le champion olympique David Douillet, au micro de RMC. « C'est ça aussi l'avenir du foot, se concentrer sur l'essentiel car il y a tellement de matches qu’à un moment donné tu ne peux pas tout faire. Pour le PSG l’essentiel, c’est la Ligue des Champions ».