Exploit historique pour le PSG : Luis Enrique avait tout préparé dès le début de saison ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a toujours été l’un des grands acteurs du marché des transferts, avec des sommes folles dépensées chaque année. Mais tout a changé depuis l’arrivée de Luis Enrique, qui a décidé de radicalement changer de politique en bouclant beaucoup moins de recrues et en resserrant son groupe.

Ce nouveau PSG a de quoi séduire. S’il a souvent défrayé la chronique avec les histoires autour de ses stars comme Neymar et Kylian Mbappé, le club parisien fait désormais figure d’exemple en Europe. Et c’est surtout le cas sur le terrain, avec Luis Enrique qui a réussi à mettre en place un dispositif terriblement efficace, basé sur un sacrifice collectif constant.

Le plan de Luis Enrique Pour cela, il semble notamment s’être privé d’immenses stars comme Neymar, Lionel Messi, mais également Marco Verratti, qui se sont tous vu montrer la porte de sortie. Kylian Mbappé a résisté une saison de plus, mais il ne semblait clairement pas coller avec la vision de football de Luis Enrique. D’ailleurs, c’est bel et bien sans lui que le PSG a pu lancer son véritable projet, en raflant au passage la première Ligue des Champions de son histoire. Il n’a d’ailleurs jamais changé de cap, opérant également une énorme rotation en Ligue 1, qui lui a toutefois valu quelques critiques.