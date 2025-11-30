Départ de Paul Pogba : Le coup de fil inattendu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers mois, Paul Pogba a passé beaucoup de temps à soigner son retour à la compétition, lui qui n'avait plus joué depuis son départ de la Juventus. L'ancien champion du monde compte relancer sa carrière à 32 ans et il n'a pas perdu l'espoir de continuer à briller. Avant le match face à Rennes la semaine dernière, il a reçu un appel de Layvin Kurzawa, ancien de l'AS Monaco.

Layvin Kurzawa appelle Paul Pogba Présent dans le groupe monégasque pour le voyage à Rennes la semaine dernière, Paul Pogba est entré en fin de match. Même s'il n'a pas pu éviter la lourde défaite de son équipe (4-1), cela représentait un moment incroyable pour lui. Il a reçu beaucoup de soutien avant la rencontre, à commencer par Layvin Kurzawa. « Un dernier message pour les supporters du Club qui gardent toujours un lien spécial avec les joueurs formés ici ? Un grand BONJOUR déjà, car ça fait très longtemps que je suis parti ! En tout cas, je suis toujours les performances de l’AS Monaco, et j’étais d’ailleurs au téléphone avec Paul (Pogba), deux jours avant son retour à la compétition contre Rennes. On a parlé du Club, et je sais qu’il se sent très bien là-bas » dévoile l'ancien joueur formé sur le Rocher dans un entretien pour le club.