Départ de Paul Pogba : Le coup de fil inattendu !

La semaine dernière, Paul Pogba a signé un retour très attendu à la compétition. En effet le Français, recruté par l'AS Monaco l'été dernier, n'avait plus joué depuis deux ans après ses déboires physiques et sa suspension pour dopage. Il est entré en jeu face à Rennes et avant cet événement, Layvin Kurzawa n'a pas hésité à lui passer un coup de téléphone.
Ces derniers mois, Paul Pogba a passé beaucoup de temps à soigner son retour à la compétition, lui qui n'avait plus joué depuis son départ de la Juventus. L'ancien champion du monde compte relancer sa carrière à 32 ans et il n'a pas perdu l'espoir de continuer à briller. Avant le match face à Rennes la semaine dernière, il a reçu un appel de Layvin Kurzawa, ancien de l'AS Monaco.
Layvin Kurzawa appelle Paul Pogba
Présent dans le groupe monégasque pour le voyage à Rennes la semaine dernière, Paul Pogba est entré en fin de match. Même s'il n'a pas pu éviter la lourde défaite de son équipe (4-1), cela représentait un moment incroyable pour lui. Il a reçu beaucoup de soutien avant la rencontre, à commencer par Layvin Kurzawa. « Un dernier message pour les supporters du Club qui gardent toujours un lien spécial avec les joueurs formés ici ? Un grand BONJOUR déjà, car ça fait très longtemps que je suis parti ! En tout cas, je suis toujours les performances de l’AS Monaco, et j’étais d’ailleurs au téléphone avec Paul (Pogba), deux jours avant son retour à la compétition contre Rennes. On a parlé du Club, et je sais qu’il se sent très bien là-bas » dévoile l'ancien joueur formé sur le Rocher dans un entretien pour le club.
Monaco crée la surprise
Moins convaincant en début de saison, l'AS Monaco a réussi à faire tomber le PSG samedi soir sur sa pelouse. Un match marqué à nouveau par la présence de Paul Pogba en toute fin de match. « Alors que les supporters continuent à être derrière l’équipe, car Monaco c’est un club à part, car c’est la Principauté ! On sait qu’il y a une énorme communauté de fans à travers la France, je me souviens que quand on se déplaçait, le parcage était rempli à chaque fois. Donc voilà, restez fidèles à l’AS Monaco… et DAGHE MUNEGU !!! J’ai grandi là-bas, et ce club restera toujours dans mon cœur » encourage Layvin Kurzawa.