Zidane - Équipe de France : L’annonce de Didier Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la tête de l'Equipe de France, Didier Deschamps s'apprête à disputer la dernière grande compétition comme sélectionneur des Bleus. En poste depuis 2012, l'ancien de l'OM a vécu de grands moments avec cette équipe et se prépare à vivre ce dernier grand moment lors de la Coupe du monde avec une motivation toujours intacte.

A la fin de la saison, les Bleus disputeront la Coupe du monde en Amérique du Nord avec un objectif clair en tête : la victoire. La compétition sera la dernière de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, comme annoncé début 2025. En attendant la probable arrivée de Zinédine Zidane, largement favori pour prendre la succession, Deschamps confie qu'il est focalisé sur ce Mondial.

« L'équipe de France, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée » Après 14 ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps va laisser sa place sur le banc de l'Equipe de France. Le sélectionneur a connu de nombreux succès et laissera à coup sûr un souvenir impérissable dans la tête des supporters. « J’ai eu le bonheur dans ma vie professionnelle. L'équipe de France, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J’aurais été à son service pendant 25 ans, 11 ans en tant que joueur et là c'est ma 14ᵉ année (sur le banc). C'est toujours la passion, l'excitation. Je ne suis pas nostalgique, je veux tout faire pour maintenir l'équipe de France au plus haut. La dernière Coupe du monde va être difficile mais je ne suis animé que par cette idée-là, pour partager encore des émotions très fortes avec nos supporters » avoue-t-il au micro de TF1.