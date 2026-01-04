Rupture avec Deschamps : La réunion surprise avant le grand départ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En équipe de France, Corentin Tolisso est un peu l'exilé. Un temps régulièrement appelé par Didier Deschamps, ce n'est plus le cas depuis un peu moins de cinq ans. Vers un retour du joueur de l'OL chez les Bleus pour la dernière de DD ? C'est le souhait de Luis Fernandez qui se dit prêt à discuter du sujet avec le sélectionneur.

Didier Deschamps n'a plus fait confiance à Corentin Tolisso depuis l'Euro 2021. Le champion du monde 2018 a donc manqué deux compétitions phares avec les Bleus depuis. Malgré ses performances remarquées et encensées de certains observateurs, le milieu de terrain de l'OL est toujours aux abonnés absents au moment des listes du sélectionneur pour les trêves internationales.

«Tu apportes cette expérience à ces jeunes» Une fois encore bien en vue avec l'OL sur la pelouse de l'AS Monaco à Louis II samedi (3-1), l'infatigable milieu de terrain (31 ans) doit être du voyage en Amérique du nord selon Luis Fernandez à la fin de la saison de par son statut de joueur expérimenté qu'il démontre à l'OL. « Je dirais bravo à lui tout simplement. Il parlait des jeunes tout à l'heure, mais tu les encadres bien ces jeunes. On les sent capables de réaliser de belles choses parce qu'il y a des joueurs d'expérience et tu en es un. Tu apportes cette expérience à ces jeunes ».