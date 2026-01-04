Rupture avec Deschamps : La réunion surprise avant le grand départ ?

En équipe de France, Corentin Tolisso est un peu l'exilé. Un temps régulièrement appelé par Didier Deschamps, ce n'est plus le cas depuis un peu moins de cinq ans. Vers un retour du joueur de l'OL chez les Bleus pour la dernière de DD ? C'est le souhait de Luis Fernandez qui se dit prêt à discuter du sujet avec le sélectionneur.
Didier Deschamps n'a plus fait confiance à Corentin Tolisso depuis l'Euro 2021. Le champion du monde 2018 a donc manqué deux compétitions phares avec les Bleus depuis. Malgré ses performances remarquées et encensées de certains observateurs, le milieu de terrain de l'OL est toujours aux abonnés absents au moment des listes du sélectionneur pour les trêves internationales.
«Tu apportes cette expérience à ces jeunes»
Une fois encore bien en vue avec l'OL sur la pelouse de l'AS Monaco à Louis II samedi (3-1), l'infatigable milieu de terrain (31 ans) doit être du voyage en Amérique du nord selon Luis Fernandez à la fin de la saison de par son statut de joueur expérimenté qu'il démontre à l'OL. « Je dirais bravo à lui tout simplement. Il parlait des jeunes tout à l'heure, mais tu les encadres bien ces jeunes. On les sent capables de réaliser de belles choses parce qu'il y a des joueurs d'expérience et tu en es un. Tu apportes cette expérience à ces jeunes ».
«Tu sais Corentin il faudrait peut-être le relancer»
D'ailleurs, se trouvant proche du lieu de résidence de Didier Deschamps, Luis Fernandez n'a pas manqué sur le plateau de beIN SPORTS de s'inviter à la télévision chez le champion du monde 98 pour évoquer le cas Tolisso. « Continue comme ça Corentin parce que tu peux encore aussi toucher l'équipe de France, ne lâche rien. Didier (ndlr Deschamps) est là, pas loin d'ici (à Monaco), on va peut-être aller le voir et lui dire : « tu sais Corentin il faudrait peut-être le relancer, le remettre dans ce groupe parce que dans ce milieu de terrain, tu nous as fait N'Golo Kanté, mais Tolisso tu peux nous le rappeler aussi ». Et je le pense, ne t'inquiète pas ». Reste à savoir si Didier Deschamps l'écoutera et le sélectionnera pour le rassemblement de mars.