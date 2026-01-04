Deschamps : Sa nouvelle relation a déjà fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a pris la décision de ne pas renouveler son contrat avec l'équipe de France et partira à la fin de la saison une fois que la Coupe du monde se sera déroulée en Amérique du nord. L'occasion pour le sélectionneur de relancer des joueurs perdus de vue comme Nordi Mukiele ? C'est le souhait de Sunderland.

« For the attention of : équipe de France ». Voici la légende du repost du compte X de Sunderland concernant la publication originale de Nordi Mukiele. Nommé homme du match qui s'était soldé par un nul le jeudi 1er janvier au Stadium of Light (0-0), le défenseur latéral français de 28 ans s'était enflammé sur le réseau social en tenant les propos qui suivent accompagnés d'une photo de son trophée de MVP. « Comment démarrer 2026 »

Sunderland interpelle l'équipe de France pour convoquer Mukiele Sunderland a donc mentionné le compte X de l'équipe de France au vu de cette performance solide de l'ancien joueur du PSG dans la lignée de ces prestations avec les Black Cats ces derniers temps. Suffisant pour attirer l'attention de Didier Deschamps qui ne lui a offert qu'une sélection à ce jour, remontant au 7 septembre 2021 et une victoire des Bleus contre la Finlande.