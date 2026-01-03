Zidane agressé, c'est le choc !

Zinedine Zidane est l'une des idoles du football français. Le champion du monde 98 fait partie du gratin et était médiatiquement et sportivement au-dessus de la mêlée pour sa dernière Coupe du monde avec l'équipe de France en 2006. Mais tout cela ne voulait rien dire pour Franck Ribéry.
Au printemps 2006, à l'approche de la Coupe du monde qui allait se dérouler en Allemagne, l'équipe de France de Raymond Domenech effectuait un stage de préparation à Tignes. L'occasion d'établir une véritable cohésion d'équipe dans un effectif où de nouvelles têtes étaient apparues dont celle de Franck Ribéry.
«Il m’avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Sur moi !»
Le joueur de l'OM s'en était gentiment pris à l'enfant du pays pendant le stage à la montagne en lui lançant une boule de neige. Une action qui en a choqué plus d'un chez les Bleus, mais pas le principal intéressé qu'est Zinedine Zidane qui racontait cet épisode lors de son interview avec L'Equipe en 2022. « Quel est le joueur le plus marrant que vous ayez côtoyé ou dirigé ? Franck Ribéry fait partie de ces mecs-là. La première fois qu’on a fait un stage en équipe de France avec lui, c’était à la montagne, à Tignes. Et il m’avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Sur moi ! Mais moi, en faisant ça, je l’ai trouvé top ! ».
«Il y en a qui n’osent pas. Franck, c’était tout le contraire»
Zinedine Zidane expliquait par ailleurs que ce n'était pas déplacé voire irrespectueux de la part de Franck Ribéry, bien au contraire. Il y a avait derrière tout ça une volonté de nouer des liens forts. « Ce n’était pas un manque de respect. Ça montrait qu’il voulait se rapprocher. Il y en a qui n’osent pas. Franck, c’était tout le contraire. Moi, je n’aurais jamais fait ça. Faire ça sur Cantona quand je suis arrivé… Des gars comme ça, comme Ribéry, on en a besoin dans un groupe. Ils font du bien. Il y avait également Thierry Henry. Il n’arrêtait pas. Il sortait tout le temps des vannes. À Madrid, c’étaient les Brésiliens, Ronaldo, Roberto Carlos, à tout le temps sortir des conneries. Ils sont dans la joie. Zéro retenue ! J’aimais bien ces mecs parce que moi, je n’allais pas trop vers les autres. C’était ma nature. Mais j’ai évolué. Surtout en devenant entraîneur ».