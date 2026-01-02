Zinedine Zidane en équipe de France, la grande crainte annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2005, un an après avoir annoncé sa retraite internationale, Zinedine Zidane décidait de revenir en équipe de France. Avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire, il retrouvait ainsi les Bleus. Un retour auquel Alou Diarra, alors international français, a assisté aux premières loges, lui qui a pu voir par la même occasion la crainte dans les yeux des adversaires face à Zidane.

Ayant porté le maillot de l'équipe de France à 44 reprises, Alou Diarra a notamment eu la chance d'évoluer avec Zinedine Zidane. Il était en effet là quand l'ancien du Real Madrid avait choisi de sortir de sa retraite internationale en 2005. Après une pause d'un an, Zidane faisait ainsi son grand retour chez les Bleus et Diarra s'en souvient très bien.

« Il était exceptionnel » Pour L'Equipe, Alou Diarra racontait en 2019 ce retour de Zinedine Zidane en équipe de France. Il confiait alors : « Le plus grand joueur avec lequel j'ai évolué ? Zinédine Zidane. Il était exceptionnel, tellement facile dans tout ce qu'il faisait ».