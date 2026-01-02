Zinedine Zidane en équipe de France, la grande crainte annoncée !

En 2005, un an après avoir annoncé sa retraite internationale, Zinedine Zidane décidait de revenir en équipe de France. Avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire, il retrouvait ainsi les Bleus. Un retour auquel Alou Diarra, alors international français, a assisté aux premières loges, lui qui a pu voir par la même occasion la crainte dans les yeux des adversaires face à Zidane.
Ayant porté le maillot de l'équipe de France à 44 reprises, Alou Diarra a notamment eu la chance d'évoluer avec Zinedine Zidane. Il était en effet là quand l'ancien du Real Madrid avait choisi de sortir de sa retraite internationale en 2005. Après une pause d'un an, Zidane faisait ainsi son grand retour chez les Bleus et Diarra s'en souvient très bien.
« Il était exceptionnel »
Pour L'Equipe, Alou Diarra racontait en 2019 ce retour de Zinedine Zidane en équipe de France. Il confiait alors : « Le plus grand joueur avec lequel j'ai évolué ? Zinédine Zidane. Il était exceptionnel, tellement facile dans tout ce qu'il faisait ».
« On a senti l'ascendant psychologique immédiatement »
Evoquant ensuite la crainte des adversaires face à Zinedine Zidane, Alou Diarra avait expliqué : « Il inspirait la crainte chez ses adversaires. Je l'ai vécu en direct. J'appartenais à la génération qui était chargée de remplacer l'ancienne : les adversaires étaient plutôt décomplexés contre nous. Puis lui, Makelele et Thuram sont revenus en 2005 : on a senti l'ascendant psychologique immédiatement. Il était beau techniquement, et efficace ».